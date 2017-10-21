İngiltere Premir Lig'de 9. hafta maçında Chelsea ile Watford karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de Chelsea oldukça zorlanmasına rağmen 4-2'lik skorla maçı kazandı.

Chelsea maçın 12. dakikasında Pedro'nun ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Watford, Abdoulaye Doucoure'nin golüyle durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya Chelsea hızlı başlamsına rağmen 49. dakikada Watford'da golü atan Roberto Pereyra oldu ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Büyük bir şok yaşayan Chelsea, kalesinde önemli pozisyonlar verdi. Ancak dakikalar 71'i gösterdiğinde Michy Batshuayi'nin golüyle skor 2-2 oldu.

Sıkıntılı günler geçiren Chelsea'de 87. dakikada sahneye çıkan Cesar Azpilicueta, attığı golle Chelsea'yi 3-2 öne geçirdi. Maçın 90+5. dakikasında bir gol daha atan Michy Batshuayi durumu 4-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 16'ya yükseltirken, Watford 15 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Bournemouth'a konuk olacak. Watford, Stoke City'yi ağırlayacak.

WATFORD'U YAKAN İSİM RICHARLISON

Watford'da forma giyen Richarlison maçı 1-1'iken ve de 2-1 önde oldukları bir anda kale önünde inanılmaz boş durumda fırsatları değerlendiremedi