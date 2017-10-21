Chelsea öldü öldü dirildi!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Watford'u ağırladığı maçta büyük sıkıntılar yaşadı ama 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.
İngiltere Premir Lig'de 9. hafta maçında Chelsea ile Watford karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de Chelsea oldukça zorlanmasına rağmen 4-2'lik skorla maçı kazandı.
Chelsea maçın 12. dakikasında Pedro'nun ceza sahası dışından attığı harika golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında Watford, Abdoulaye Doucoure'nin golüyle durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.
İkinci yarıya Chelsea hızlı başlamsına rağmen 49. dakikada Watford'da golü atan Roberto Pereyra oldu ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Büyük bir şok yaşayan Chelsea, kalesinde önemli pozisyonlar verdi. Ancak dakikalar 71'i gösterdiğinde Michy Batshuayi'nin golüyle skor 2-2 oldu.
Sıkıntılı günler geçiren Chelsea'de 87. dakikada sahneye çıkan Cesar Azpilicueta, attığı golle Chelsea'yi 3-2 öne geçirdi. Maçın 90+5. dakikasında bir gol daha atan Michy Batshuayi durumu 4-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 16'ya yükseltirken, Watford 15 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Chelsea, Bournemouth'a konuk olacak. Watford, Stoke City'yi ağırlayacak.
WATFORD'U YAKAN İSİM RICHARLISON
Watford'da forma giyen Richarlison maçı 1-1'iken ve de 2-1 önde oldukları bir anda kale önünde inanılmaz boş durumda fırsatları değerlendiremedi
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:30
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Süper Lig'in yıldız ismine şok saldırı!
Toplam 6
Yorum
tekin asıl ayıp olan bu olayı yaşatan taksicinin serbest bırakılması
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Az pişmiş kanlı biftek
Toplam 10
Yorum
fb kasırga korkak oynatma alırız bu maçı yeterki aksayan futbolcuları gördüyünde zamanında oyuncu deyişdir valbuneyi selbes oynat biz alacaz evel alla
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''Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu''
Toplam 6
Yorum
uA Merak etme siradaki zizsiniz
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