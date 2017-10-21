Ligde son iki maçını da kaybeden başkent ekibi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda geçen hafta Arsenal'ı mağlup eden Watford'u ağırladı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Pedro ile öne geçen ev sahibi takım, 45. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 49. dakikada Roberto Pereyra'nın golleriyle geriye düştü.

İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi ile 71. dakikada skora yeniden dengeyi getiren Chelsea, 87. dakikada Cesar Azpilicueta ve 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi'nin golleriyle üç puana uzandı.

Milli takımda sakatlanan İspanyol Alvaro Morata, Watford karşısında sahaya ilk 11'de çıkarken, 61. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran "Maviler" dördüncü sıraya yükselirken, 15 puanlı Watford ise beşinci sırada yer aldı.