 Chelsea kazanmayı hatırladı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    kazanmayı hatırladı

    <a href="/index/chelsea?id=e5235254-f6af-4761-bf73-3b81a52d5952" class="" rel="tag">Chelsea</a> kazanmayı hatırladı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 9. hafta maçında 'u 4-2 yendi.

    Ligde son iki maçını da kaybeden başkent ekibi , Stamford Bridge Stadı'nda geçen hafta Arsenal'ı mağlup eden 'u ağırladı.

    Karşılaşmanın 12. dakikasında Pedro ile öne geçen ev sahibi takım, 45. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 49. dakikada Roberto Pereyra'nın golleriyle geriye düştü.

    İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi ile 71. dakikada skora yeniden dengeyi getiren , 87. dakikada Cesar Azpilicueta ve 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi'nin golleriyle üç puana uzandı.

    Milli takımda sakatlanan İspanyol Alvaro Morata, karşısında sahaya ilk 11'de çıkarken, 61. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

    Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran "Maviler" dördüncü sıraya yükselirken, 15 puanlı Watford ise beşinci sırada yer aldı.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:10
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