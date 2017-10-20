 Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum

    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum

    İngiltere'den flaş bir iddiası ortaya atıldı. İngiliz DailyMail'in haberine göre, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Manchester United'a gidecek.

    Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi biten ve ocak ayında istediği takıma imza atma hakkına sahip olan Mesut'un Londra ekibindeki takım arkadaşlarına "Sezon sonu Manchester United'a gidiyorum. Mourinho beni istiyor" dediği belirtildi.

    Arsenal ise oyuncusunu ocak ayında satıp, bonservis geliri elde etmek istiyor. Daha önceden Inter'in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun yüksek maaş talebi İtalyan ekibinin transferden vazgeçmesine sebep olmuştu.

    Mesut, bu sezon Arsenal formasıyla sadece 6 maça çıktı ve gol ya da asist yapamadı

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.