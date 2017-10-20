Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum

Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi biten ve ocak ayında istediği takıma imza atma hakkına sahip olan Mesut'un Londra ekibindeki takım arkadaşlarına "Sezon sonu Manchester United'a gidiyorum. Mourinho beni istiyor" dediği belirtildi.



Arsenal ise oyuncusunu ocak ayında satıp, bonservis geliri elde etmek istiyor. Daha önceden Inter'in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun yüksek maaş talebi İtalyan ekibinin transferden vazgeçmesine sebep olmuştu.



Mesut, bu sezon Arsenal formasıyla sadece 6 maça çıktı ve gol ya da asist yapamadı