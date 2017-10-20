Mesut Özil'den takım arkadaşlarına: Manchester United'a gidiyorum
İngiltere'den flaş bir Mesut Özil iddiası ortaya atıldı. İngiliz DailyMail'in haberine göre, 29 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Manchester United'a gidecek.
Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi biten ve ocak ayında istediği takıma imza atma hakkına sahip olan Mesut'un Londra ekibindeki takım arkadaşlarına "Sezon sonu Manchester United'a gidiyorum. Mourinho beni istiyor" dediği belirtildi.
Arsenal ise oyuncusunu ocak ayında satıp, bonservis geliri elde etmek istiyor. Daha önceden Inter'in ciddi şekilde ilgilendiği yıldız oyuncunun yüksek maaş talebi İtalyan ekibinin transferden vazgeçmesine sebep olmuştu.
Mesut, bu sezon Arsenal formasıyla sadece 6 maça çıktı ve gol ya da asist yapamadı
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Cenk Tosun devre arasında satılmayacak
Toplam 5
Yorum
Cetin Amma ufurdunuz ha.Pazarlama sülün gibi,parayı görelim parayı,kulubegiren parayı.
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 200
Yorum
Anti Şaibe Cüneyt ÇAKIR FB'nin istemediği bir hakemdir, niye?çünkü C.Çakır bu güne kadar yönettiği FB maçlarında FB'yi doğramıştır. Bunu nasıl grmyrsn?
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 1
Yorum
MEHMET FUTBOL BU AMA SAYISAL VERİLER GALATASARAY'IN KAZANACAĞINI GÖSTERİYOR. LAKİN FENERBAHÇE'DEKİ FUTBOLCULAR SÜPER OYNARSA SONUÇ TAM TERSİ OLUR.
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