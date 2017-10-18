Leicester City Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığı ve cumartesi günü oynanacak Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton'ın çıkacağı belirtildi. Shakespeare, 2015-2016 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan Leicester City'de geçen sezon görevine son verilen Claudio Ranieri'nin yerine takımın başına geçmişti. İngiliz ekibi, bu sezon 8 haftası geride kalan ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor.