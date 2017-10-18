 Leicester City'de Shakespeare dönemi sona erdi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'de dönemi sona erdi

    <a href="/index/leicester-city?id=d953e66d-3c72-4d3a-8abb-3da27448e6bd" class="" rel="tag">Leicester City</a>'de <a href="/index/shakespeare?id=a16120f3-7d2c-4922-b916-d2e6e0dc684f" class="" rel="tag">Shakespeare</a> dönemi sona erdi

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , teknik direktör Craig ile yollarını ayırdı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İngiliz teknik adamla yolların ayrıldığı ve cumartesi günü oynanacak Swansea City maçında takımın başında Michael Appleton'ın çıkacağı belirtildi. , 2015-2016 sezonunda büyük bir sürprize imza atarak, tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayan 'de geçen sezon görevine son verilen Claudio Ranieri'nin yerine takımın başına geçmişti. İngiliz ekibi, bu sezon 8 haftası geride kalan ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'de dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.