Ada kariyerindeki ilk takımı olan Chelsea'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sadece 9 maçta 428 dakika şans verdiği Kevin de Bruyne, iki buçuk sezonluk Wolfsburg macerasının ardından 55 milyon sterlinlik kulüp rekoru bonservisle geldiği Manchester City'de kadronun vazgeçilmezleri arasına girdi. 2015 yılının eylül ayından bu yana Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 101 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, lig bazındaki performansı dikkate alındığında İngiltere'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde mücadele eden çok sayıda yıldız ismi geride bıraktı. Son üç sezonda Manchester temsilcisini çalıştıran Şilili teknik adam Manuel Pellegrini ve Katalan meslektaşı Pep Guardiola'nın Premier Lig'de 72 maçta şans verdiği Belçikalı futbolcu, toplam 32 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. Geçen sezon verdiği 18 gol pasıyla asist krallığı yarışında liderliği kimseye bırakmayan De Bruyne, ilk sezonunda 9, bu sezonda ise ligin ilk 8 haftasında da 5 asist yaparak Manchester City'deki kariyerine toplam 32 asist sığdırdı. Aynı dönemde Tottenham forması giyen Christian Eriksen 29, Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil 27, Chelsea'nin İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas 20 ve takım arkadaşı David Silva 20 asistle oynadı.

46 GOLDE KATKISI VAR

Son üç sezonda 14 kez de rakip fileleri havalandıran Kevin de Bruyne, takımının 46 golünde katkısı oldu. Belçikalı futbolcuyu Tottenhamlı Dele Alli ve Christian Eriksen zirvede yalnız bırakmadı. İngiliz futbolunun son dönemdeki parlayan yıldızlarından Dele Alli 17 asist ve 29 golle toplam 46 gole katkı sağlarken, 25 yaşındaki Eriksen de 29 asist ve 17 golle aynı rakama ulaştı. Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ise aynı dönemde 27 asistin yanı sıra 14 de gol attı. Eylül 2015'ten bu yana Mesut Özil 251 kez arkadaşlarını gollük pozisyona sokarken, bu rakam Christian Eriksen'de 240, Kevin de Bruyne'de ise 210'da kaldı.

DAVİD SİLVA İLE YARIŞIYOR

Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0 ve Stoke City'i 7-2 gibi farklı skorlarla mağlup ederek ilk sekiz haftada rakip fileleri 29 kez sarsan Manchester City'de asist ve gol pozisyonu oluşturmada Kevin de Bruyne ile David Silva büyük rol oynadı. David Silva 6, Kevin de Bruyne ise 5 gol pasıyla asist krallığında ilk iki sırada yer alırken, Belçikalı yıldız 26 kez, İspanyol takım arkadaşı ise 25 kez Manchester City'yi gollük pozisyona sokarak bu alanda da listenin tepesinde yer aldılar.

MESSİ VE NEYMAR'I GERİDE BIRAKTI

Manchester City formasıyla ligde 32 asist yapan Kevin de Bruyne, Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan birçok yıldız ismi geride bıraktı. 2015 yılının Eylül ayından bu yana Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez 30, Tottenhamlı Eriksen 29, Brezilyalı Neymar Barcelona ve Paris Saint-Germain (PSG) formasıyla 28, Barcelonalı Lionel Messi ile Arsenalli Mesut Özil de 27 asistle oynadı. Kevin de Bruyne, 72 maçlık lig performansı göz önüne alındığında ise aynı dönemde 31 asist yapan Mesut Özil, 29 asist yapan Manchester United'ın efsanelerinden Eric Cantona ile Chelsea ve Manchester United formasıyla 26 gol pası veren İspanyol Juan Mata'nın önünde yer aldı.



DEVLER LİGİ"NDE 2 ASİST, 1 GOL

Manchester City'nin 3'te 3 yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçlarının hepsinde 90 dakikada sahada kalan Kevin de Bruyne iki asist, bir golle takımının 8 gollük performansına katkıda bulundu. Grup maçlarına 4-0'lık Feyenoord galibiyetiyle başlayan Manchester City, Shakhtar Donetsk'i 2-0, dün gece de Napoli'yi 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Feyenoord maçında asist yapan, Ukrayna temsilcisinin ağlarını sarsan Belçikalı futbolcu, dün gece de takımının ikinci golünde Gabriel Jesus'a gol pasını veren isim oldu.

3 ÜLKEDE 6 KUPA

Belçika'nın Drongen kentinde dünyaya gelen, iyi düzeyde Felemenkçe, Fransızca ve İngilizce bilen 26 yaşındaki Kevin de Bruyne, Belçika, Almanya ve İngiltere'de 6 kez kupa sevinci yaşadı. 2008-12 yılları arasında formasını giydiği Genk takımında kariyerinin tek lig şampiyonluğunun yanı sıra Belçika Kupası ve Belçika Süper Kupası kazanan De Bruyne, Almanya'nın Wolfsburg ekibiyle Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa, Manchester City'de ise Lig Kupası'nı kaldırdı.

RUSYA BİLETİ ALDI

53 kez formasını giydiği Belçika Milli Takımı ile 2014 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayan Kevin de Bruyne, gelecek yıl Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etmeye hazırlanıyor. De Bruyne'nün elemelerinde 4 gol attığı Belçika, 2014 Dünya Kupası'na katılarak 12 yıllık aranın ardından ilk kez uluslararası bir organizasyonda boy gösterirken, çeyrek finalde Arjantin'e 1-0 yenildi. Dünya Kupası'nda 4 maçta oynayan De Bruyne, son 16 turunda ABD'ye de bir gol attı. Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na iddialı başlayan ancak çeyrek finalde Galler'e 3-1 yenilen Belçika ile 5 maça çıkan De Bruyne, turnuvayı üç asistle tamamladı.