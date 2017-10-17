Newcastle United satılığa çıkarıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yönetimi, kulübün satılığa çıkarıldığını duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Premier Lig'in en eski ve gözde futbol kulüplerinden Newcastle United'ın başarılı ve parlak bir gelecek için satılığa çıkarıldığı ifade edildi.
Bir yıl aranın ardından bu sezon tekrar Premier Lig'e dönen Newcastle United, 8 hafta sonunda ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 07:42
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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