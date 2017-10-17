 Newcastle United satılığa çıkarıldı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Newcastle United satılığa çıkarıldı

    Newcastle United satılığa çıkarıldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yönetimi, kulübün satılığa çıkarıldığını duyurdu.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Premier Lig'in en eski ve gözde futbol kulüplerinden Newcastle United'ın başarılı ve parlak bir gelecek için satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

    Bir yıl aranın ardından bu sezon tekrar Premier Lig'e dönen Newcastle United, 8 hafta sonunda ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:42
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