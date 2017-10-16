Mourinho'nun Barça sırrı

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyeri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Barcelona ile ilgili özel bir anısı olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, 2008'de neden Barcelona teknik direktörlüğü görevine getirilmediğini uzun yıllar geçtikten sonra açıklayabileceğini söyledi.



Geçmişte Barça'da tercüman olarak görev yapan Mourinho, Barcelona'yı çalıştırma şansı olup olmadığı hakkındaki soruyu 'Belki gerçeği bir gün açıklarım. Kariyerimle ilgili gizli tutumak istediğim bazı şeyler var. Gerçeği bir gün, gerçekten çok yaşlandığımda anlatacağım' sözleriyle yanıtladı.

O yıl Barcelona, teknik direktörlük görevine Pep Guardiola'yı getirdi.



İYİ SONUÇLARIMI MUTLUYKEN ALDIM

Real Madrid'deki son yılında mutlu olmadığını itiraf eden Mourinho, 'Real'deki son yılımda mutlu değildim çünkü kızım Londra'da üniversiteye başlıyordu ve en doğru olan ailenin bir arada olmasıydı. Gerçek olan şu ki 3. yılımda mutlu değildim. Ve en iyi sonuçlarımı mutlu olduğum dönemde aldım' ifadelerini kullandı.



MANU'DA EMEKLİ OLMAYACAĞIM

Daha fazla kupa kazanma arzusuyla kendini yeni meydan okumalara motive eden bir teknik adam olduğunu söyleyen 54 yaşındaki çalıştırıcı, 'Kariyerimi Manchester United'da sonlandırmayacağımdan eminim' diye konuştu.