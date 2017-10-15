Kloop ve Jose puanları bölüştü!
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın maçı Liverpool Manchester United karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.
İngiltere Premier League'de haftanın maçı sessiz sona erdi. Liverpool'un üstün göründüğü 90 dakikada Jose Mourinho'nun takımı gole geçit vermedi.
İngiltere Premier League'in 8. haftası dev bir mücadele start aldı. Liverpool'un üst sıraları yakalama adına büyük önem taşıdığı maçta gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında büyük bir istek ortaya koyan Liverpool, Manchester United kalesinde özellikle Salah ve Coutinho ile tehlikeli oldu. Manchester'ın başarılı filebekçisi De Gea, Joel Matip'in ceza sahası içindeki şutuna iyi bir refleks vererek gole engel oldu.
İkinci 45 dakikada zaman zaman düşen tempo bir anlamda Jose Mourinho'nun işine geldi. Liverpool hücumlarını iyi savuşturan ManU savunması kalesini gole kapattı ve son düdükle birlikte mücadele başladığı gibi sona erdi: 0-0.
Bu sonucun ardından Liverpool'un galibiyet özlemi 2 haftaya çıkarken, Manchester United'ın 3 haftalık kazanma serisi son buldu.
Bu sonuçla zorlu deplasmandan 1 puan çıkaran ManU 20 puana yükselirken, bu sezon aldığı beraberliklerle dikkat çeken Liverpool haftayı 13 puanla tamamladı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:04
-
Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
-
Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
-
Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
Kloop ve Jose puanları bölüştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.