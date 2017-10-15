İngiltere'de tarihi maçta tam 9 gol atıldı

Guaridola'nın takımı Manchester City, sahasında Stoke City'yi 7-2 mağlup ederek ligde zirveye yerleşti.Manchester City, maça hızlı başladı ve 17'de Gabriel Jesus, 19'da Raheem Strelin ve 27'de David Silva ile 3-0 öne geçti. Stoke, 44'te Mame Biram Diouf ile farkı 2'ye indirerek soyunma odasına gitti.İkinci yarıda gol perdesi, Kyle Walker'ın 47. kendi kalesine attığı golle açıldı ve Stoke'un puan umutları arttı. Fakat, Gabriel Jesus 56. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.60'ta Fernandinho, 62'de Leroy Sane farkı artırdı. Bernardo Silva, 79. dakikada skoru belirledi. Kevin de Bruyne, gol atmasa da yaptığı iki asistle maça damga vurmayı başardı.Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye çıkardı ve tek başına zirvenin sahibi oldu. Stoke City ise 8 puanda kaldı.Stoke City'nin kalecisi Butland, yediği 7 gol sonrası çaresiz kaldı. Objektiflere ise böyle yansıdı.