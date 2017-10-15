İngiltere'de tarihi maçta tam 9 gol atıldı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, seyircisi önünde adeta gol şov yaptı ve Stoke City'i 7-2 mağlup etti.
Manchester City, maça hızlı başladı ve 17'de Gabriel Jesus, 19'da Raheem Strelin ve 27'de David Silva ile 3-0 öne geçti. Stoke, 44'te Mame Biram Diouf ile farkı 2'ye indirerek soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda gol perdesi, Kyle Walker'ın 47. kendi kalesine attığı golle açıldı ve Stoke'un puan umutları arttı. Fakat, Gabriel Jesus 56. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
60'ta Fernandinho, 62'de Leroy Sane farkı artırdı. Bernardo Silva, 79. dakikada skoru belirledi. Kevin de Bruyne, gol atmasa da yaptığı iki asistle maça damga vurmayı başardı.
Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye çıkardı ve tek başına zirvenin sahibi oldu. Stoke City ise 8 puanda kaldı.
Stoke City'nin kalecisi Butland, yediği 7 gol sonrası çaresiz kaldı. Objektiflere ise böyle yansıdı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
okan 30
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Tudor neden 11 yabancıyla çıktığını açıkladı
Toplam 9
Yorum
korkmaz gsnin bir suru para verdigi yerli topcunun cop oldugu ortaya cikti. gsnin simdiki savunmaya bak birde yerlilerden olusan onceki savunmaya.
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Gomis'in golünde ofsayt var mı?
Toplam 33
Yorum
İLKER KIRDAR FUTBOLDAN AZBUÇUK ANLAYANLAR OFSAYT OLMADIĞINI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜRLER
İngiltere'de tarihi maçta tam 9 gol atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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