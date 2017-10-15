 Chelsea'ye soğuk duş – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    'ye soğuk duş

    Chelsea'ye soğuk duş

    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Crystal Palace, 'yi 2-1 yendi.

    İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında , ligin son sırasında bulunan Crystal Palace'ın konuğu oldu.

    Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, Cabaye'ın şutunda Azpilicueta'ya çarpan top sonucunda maçta 1-0 öne geçti. Bu golün 7 dakika sonrasında Fabregas'ın kullandığı köşe vuruşunda akayoko topa iyi yükseldi ve beraberlik golünü kaydetti.. İlk yarının son anlarında Zaha topu ağlara gönderdi ve Crystal Palace soyunma odasına 2-1 önde girdi.

    İkinci yarıda daha etkili oynayan Chelsea, bir türlü golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Crystal Palace bu sezonki ilk galibiyetini alırken ilk gollerini de Chelsea'ye karşı atmış oldu. Crystal Palace aldığı bu 3 puanla birlikte 20. sırada kaldı. Chelsea ise 13 puanla haftayı kapattı.

    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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