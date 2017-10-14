 Wenger: "Mesut dünyanın en iyilerinden" – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Wenger: "Mesut dünyanın en iyilerinden"

    Wenger: "Mesut dünyanın en iyilerinden"

    Teknik Direktörü , son bir ayda yalnızca 7 dakika forma şansı bulan 'e sahip çıktı.

    'de bir süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda yer almayan 'i hocası savundu.

    "MESUT DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİ"
    Wenger, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz Arsenal ile sözleşmeye yenilemeyen yıldız orta sahanın takımda kalacağına inanıyor.
    Fransız teknik adam Mesut hakkında 'İnsanların düşünceleri var. Bazen haklıdırlar, bazen değil. Mesut kalitesinde bir oyuncuya her takımın ihtiyacı var. O dünyanın en iyi futbolcularından biri' diye konuştu.

    "İNSANLAR KOLAY HÜKÜM VERİYOR"
    Mesut'un olmadığı maçlarda takımın 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldığı hatırlatılan Wenger, insanların çok kolay hüküm verdiklerine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam 'Geçtiğimiz sezon son 11 maçımızın 10'unu kazandık, hepsinde de Mesut iyi oynadı. FA Kupası yarı finalinde Manchester City'yi, finalde ise Chelsea'yi yendik ve Mesut vardı' ifadelerini kullandı.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:32
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