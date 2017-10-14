İngiltere'de tarihi maçta tam 9 gol atıldı
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, seyircisi önünde adeta gol şov yaptı ve Stoke City'i 7-2 mağlup etti.
Manchester City, maça hızlı başladı ve 17'de Gabriel Jesus, 19'da Raheem Strelin ve 27'de David Silva ile 3-0 öne geçti. Stoke, 44'te Mame Biram Diouf ile farkı 2'ye indirerek soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda gol perdesi, Kyle Walker'ın 47. kendi kalesine attığı golle açıldı ve Stoke'un puan umutları arttı. Fakat, Gabriel Jesus 56. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
60'ta Fernandinho, 62'de Leroy Sane farkı artırdı. Bernardo Silva, 79. dakikada skoru belirledi. Kevin de Bruyne, gol atmasa da yaptığı iki asistle maça damga vurmayı başardı.
Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 22'ye çıkardı ve tek başına zirvenin sahibi oldu. Stoke City ise 8 puanda kaldı.
Stoke City'nin kalecisi Butland, yediği 7 gol sonrası çaresiz kaldı. Objektiflere ise böyle yansıdı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:24
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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