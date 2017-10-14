Chelsea'ye soğuk duş

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, ligin son sırasında bulunan Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, Cabaye'ın şutunda Azpilicueta'ya çarpan top sonucunda maçta 1-0 öne geçti. Bu golün 7 dakika sonrasında Fabregas'ın kullandığı köşe vuruşunda akayoko topa iyi yükseldi ve beraberlik golünü kaydetti.. İlk yarının son anlarında Zaha topu ağlara gönderdi ve Crystal Palace soyunma odasına 2-1 önde girdi.



İkinci yarıda daha etkili oynayan Chelsea, bir türlü golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Crystal Palace bu sezonki ilk galibiyetini alırken ilk gollerini de Chelsea'ye karşı atmış oldu. Crystal Palace aldığı bu 3 puanla birlikte 20. sırada kaldı. Chelsea ise 13 puanla haftayı kapattı.