Chelsea'ye soğuk duş
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Crystal Palace, Chelsea'yi 2-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, ligin son sırasında bulunan Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Maça hızlı başlayan ev sahibi Crystal Palace, Cabaye'ın şutunda Azpilicueta'ya çarpan top sonucunda maçta 1-0 öne geçti. Bu golün 7 dakika sonrasında Fabregas'ın kullandığı köşe vuruşunda akayoko topa iyi yükseldi ve beraberlik golünü kaydetti.. İlk yarının son anlarında Zaha topu ağlara gönderdi ve Crystal Palace soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Chelsea, bir türlü golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Crystal Palace bu sezonki ilk galibiyetini alırken ilk gollerini de Chelsea'ye karşı atmış oldu. Crystal Palace aldığı bu 3 puanla birlikte 20. sırada kaldı. Chelsea ise 13 puanla haftayı kapattı.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:16
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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