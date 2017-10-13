Premier Lig'de ayın teknik direktörü Guardiola
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, eylül ayının teknik direktörü seçildi.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lider Manchester City ile eylül ayında çıktığı 4 maçı da kazanan 46 yaşındaki Katalan çalıştırıcı, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Eylül ayında Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0, Chelsea'yi de 1-0 mağlup eden Manchester ekibi, kalesini gole kapadı.
Premier Lig'de geçen ay Everton, West Ham United ve Huddersfield Town maçlarında rakip fileleri ikişer kez havalandıran Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane eylül ayının futbolcusu seçilirken, Manchester United'ın Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın Everton'a attığı gol de ayın golü ödülünü kazandı.
Ligde, Avrupa'da ve milli takım formasıyla geçen ay 13 gol atan Kane, bu performansıyla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun "bir ayda en çok gol atma" rekoruna ortak olmuştu.
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Ronaldo 2010 yılının ekim ayında 13 gol atarak rekor kırmış, Barcelona'nın yıldızı Messi de 2012 yılının mart ayında bu rekoru egale etmişti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
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Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
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Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
Premier Lig'de ayın teknik direktörü Guardiola haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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