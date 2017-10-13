 Premier Lig'de ayın teknik direktörü Guardiola – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Premier Lig'de ayın teknik direktörü Guardiola

    Premier Lig'de ayın teknik direktörü Guardiola

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran , eylül ayının teknik direktörü seçildi.

    Premier Lig'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, lider Manchester City ile eylül ayında çıktığı 4 maçı da kazanan 46 yaşındaki Katalan çalıştırıcı, ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

    Eylül ayında Liverpool ve Crystal Palace'ı 5-0, Watford'u 6-0, Chelsea'yi de 1-0 mağlup eden Manchester ekibi, kalesini gole kapadı.

    Premier Lig'de geçen ay Everton, West Ham United ve Huddersfield Town maçlarında rakip fileleri ikişer kez havalandıran Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane eylül ayının futbolcusu seçilirken, Manchester United'ın Ekvadorlu futbolcusu Antonio Valencia'nın Everton'a attığı gol de ayın golü ödülünü kazandı.

    Ligde, Avrupa'da ve milli takım formasıyla geçen ay 13 gol atan Kane, bu performansıyla Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun "bir ayda en çok gol atma" rekoruna ortak olmuştu.

    İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Ronaldo 2010 yılının ekim ayında 13 gol atarak rekor kırmış, Barcelona'nın yıldızı Messi de 2012 yılının mart ayında bu rekoru egale etmişti.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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