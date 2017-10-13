 Mourinho’ya servet – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Mourinho’ya servet

    Mourinho’ya servet
    MANCHESTER United'ın başında 2. sezonuna giren Jose Mourinho'ya yeni teklif... İngiliz ekibi, Portekiz teknik adama 5 yıllık yeni bir kontrat önerdi. Kırmızı Şeytanlar, deneyimli hocaya 65 milyon pound (72 milyon euro) karşılığında 5 senelik imza attırmayı planlıyor.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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