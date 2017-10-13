Mourinho’ya servet

MANCHESTER United'ın başında 2. sezonuna giren Jose Mourinho'ya yeni teklif... İngiliz ekibi, Portekiz teknik adama 5 yıllık yeni bir kontrat önerdi. Kırmızı Şeytanlar, deneyimli hocaya 65 milyon pound (72 milyon euro) karşılığında 5 senelik imza attırmayı planlıyor.