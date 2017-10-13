Chelsea'nin N'Golo Kante korkusu

Londra ekibinin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa'nın Bulgaristan ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı. Sol bacak arka adalesinde problem olan Kante, karşılaşmanın 34'üncü dakikasında kenara gelmek zorunda kalmıştı.



EN AZ 6 MAÇ YOK

Chelsea sağlık ekibinin ilk değerlendirmelerine göre Kante yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Premier Lig'deki Crystal Palace, Watford ve Bournemouth maçlarında forma giyemeyecek olan olan yıldız orta saha, Devler Ligi'nde Roma'yı konuk edecekleri maçta da görev alamayacak. Kante'nin 31 Ekim'de Roma ile deplasmanda oynanacak rövanş maçında da hazır olması zor gözüküyor.



DOKTORLAR 3 HAFTA SONRA DÖNEBİLİR DİYOR AMA...

Chelsea Kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun döneceği tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlamadı. Londra temsilcisinin doktorları Fransız yıldızın üç hafta sonra sahalara dönebileceğini söylese de Kante'nin sakatlığının daha ciddi olduğu düşünülüyor. İlk bulgular Kante'nin kenarda daha uzun süre geçireceğini gösteriyor. En az altı maç kaçıracak olan Fransız futbolcunun sahalara ne zaman döneceğinin netlik kazanmaması da teknik heyeti alternatif arayışlarına itti.



Premier Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Chelsea'de N'Golo Kante, takım arkadaşı Eden Hazard'ı sollayarak ligde yılın oyuncusu seçilmişti.