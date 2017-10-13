Agüero sahalara çabuk döndü
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Arjantinli oyuncu Sergio Agüero, yeşil sahalara döndü.
Manchester ekibinden yapılan açıklamada, eylül ayı sonunda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaralanan 29 yaşındaki futbolcunun takımla beraber antrenmana çıktığı bildirildi. Arjantinli yıldız ise sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaştı.
Kolombiyalı sanatçı Maluma'nun konserini izledikten sonra bindiği taksiyle havaalanına giderken trafik kazası geçiren Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve iki ay sahalardan uzak kalabileceği basına yansımıştı.
Agüero, bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 7 gol attı. 2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha kaydetmesi halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:36
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Agüero sahalara çabuk döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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