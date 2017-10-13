Agüero sahalara çabuk döndü

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, eylül ayı sonunda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaralanan 29 yaşındaki futbolcunun takımla beraber antrenmana çıktığı bildirildi. Arjantinli yıldız ise sosyal medya hesabından görüntü ve fotoğraf paylaştı.

Kolombiyalı sanatçı Maluma'nun konserini izledikten sonra bindiği taksiyle havaalanına giderken trafik kazası geçiren Agüero'nun kaburgalarının kırıldığı ve iki ay sahalardan uzak kalabileceği basına yansımıştı.

Agüero, bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 8 maçta 7 gol attı. 2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha kaydetmesi halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.