 Eljif’e dev talip – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Eljif’e dev talip

    Eljif’e dev talip

    İngiliz devi Manchester United’ın teknik patronu Jose Mourinho , F.Bahçe’nin 18 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas’ı kadrosundast iiyor

    Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Eljif Elmas paylaşılamıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer alan Eljif'e son olarak Manchester United talip oldu. United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun yönetime onun transfer edilmesi için rapor verdiği öğrenildi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:58
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