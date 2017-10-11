Liverpool'a Mane'den kötü haber!
Liverpool'a Sadio Mane'den kötü haber geldi.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
-
ALTYAPI MADENİ
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Taraftarda da bu bilinç olmalı. Yedek Mustafa Akbaş bir hata yaptı mı olay oluyor, ama Tomas Hubocan hata yapsa da yargılanmıyor.
-
''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 5
Yorum
Mustafa M. Arda gibi bir karakterin bu durumlara düşmüş olması yazık.Çok yetenekli bir oyuncuydu, onun şu an bulunduğu mevki de olmak, bazıların hayali
-
"OCAKTA GÖRÜŞÜRÜZ"
Toplam 3
Yorum
seda derdi ne bunun yok olmayami geliyo lig acinasi gerilik hat safhada anlasilan doymus belli
Liverpool'a Mane'den kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.