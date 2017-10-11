Liverpool'a Sadio Mane'den kötü haber geldi.

Dünya Kupası Elemeleri için Senegal milli takımında bulunan Mane, Cape Verde ile oynanan maçta sakatlandı. İlk kontroller Mane'nin en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını ortaya koydu. Bu da yıldız oyuncunun Manchester United maçının yanısıra Premier Lig'deki Tottenham ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Maribor maçlarını kaçıracağı anlamına geliyor. Mane daha önce de Manchester City maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç ceza almıştı.