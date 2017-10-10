İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor
İngiliz futbolunda 2016-17 sezonunda ırkçılık içerikli eylemler, önceki sezona oranla yüzde 16,7 oranında artış gösterdi.
Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlardan "Kick it out" tarafından yapılan araştırmada, İngiliz futbolunda geçen sezon meydana gelen ırkçılıkla ilgili eylemlerin sayısında artış yaşandığı belirtildi.
Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin yeşil sahalarında ırkçılık içerikli olayların geçen sezon yüzde 16,7 oranında yükselerek 469'a ulaştığı, 2015-16 sezonunda ise bu rakamın 402'de kaldığı ifade edildi.
Söz konusu eylemlerin yarısı İngiltere Premier Lig'de, diğer yarısı ise ülkenin alt ve amatör ligleri ile kadın futbolunda tespit edildi.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyonun başkanı Roisin Wood, "İstatistikler, bu güzel oyunda ırkçılığın her geçen gün daha da fazla kanayan bir yara haline dönüştüğünü gösteriyor. Bu durumun engellenmesi için çok daha sıkı önlemler alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:18
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 9
Yorum
baksoy Bir kulüp bu kadar hizmet etmiş futbolcusuna bu şekilde davranır mı ?
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KAAN AYHAN SAVAŞI
Toplam 4
Yorum
aynen bence de bjk çekilsin aradan fiyat yükseltmeye gerek yok. zaten bjknin 2 kadrosu var biri barça diğeri madrid. hergün antrenmanda el classico oynuyor
İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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