İngiliz futbolunda ırkçılık yükseliyor

Futbolda ırkçılığa karşı mücadele yürüten en önemli organizasyonlardan "Kick it out" tarafından yapılan araştırmada, İngiliz futbolunda geçen sezon meydana gelen ırkçılıkla ilgili eylemlerin sayısında artış yaşandığı belirtildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin yeşil sahalarında ırkçılık içerikli olayların geçen sezon yüzde 16,7 oranında yükselerek 469'a ulaştığı, 2015-16 sezonunda ise bu rakamın 402'de kaldığı ifade edildi.

Söz konusu eylemlerin yarısı İngiltere Premier Lig'de, diğer yarısı ise ülkenin alt ve amatör ligleri ile kadın futbolunda tespit edildi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan organizasyonun başkanı Roisin Wood, "İstatistikler, bu güzel oyunda ırkçılığın her geçen gün daha da fazla kanayan bir yara haline dönüştüğünü gösteriyor. Bu durumun engellenmesi için çok daha sıkı önlemler alınması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.