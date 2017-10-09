 PARASINI GERİ İSTEDİ! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    PARASINI GERİ İSTEDİ!

    PARASINI GERİ İSTEDİ!

    Premier League takımlarından Watford’ın 21 yaşındaki Nijeryalı genç yıldızı , 2 bin Pound ödeyip bir otelde birlikte olduğu dört ‘escort’tan parasını geri istedi; çıkan tartışmada Success gözaltına alındı. Escortların yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.

    The Sun'ın iletişime geçtiği 24 yaşındaki escort Alexis Domerge, "Bizi hırsızlıkla suçladı halbuki ona 90 dakika boyunca masaj yapmıştık. Bizimle birlikteyken iki şişe içki içti ve ne gerekiyorsa yaptık ancak istediği performansı sağlayamayınca sinirlendi. Biz ayrılmak isterken olay çıkardı. Karmaşada yüzüm çizildi ve 600 Pound değerindeki ayakkabımın topuğu kırıldı. Aslına bakarsanız 100 Pound zarardayım" ifadelerini kullandı.

    21 yaşındaki Success'i utangaç olarak tanımlayan Alexis, "Biraz içkiden sonra bize sürekli ne kadar çok kazandığından bahsetti" diye konuşurken genç futbolcunun temilcisi iddiaları sert bir dille yalanladı ve oyuncunun adını bu olaydan bir an evvel temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

    Success, temmuz ayında Granada'dan Watford'a rekor bonservis bedeli olan 12.5 milyon Pound'a transfer olmuştu.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:33
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