PARASINI GERİ İSTEDİ!
Premier League takımlarından Watford’ın 21 yaşındaki Nijeryalı genç yıldızı Isaac Success, 2 bin Pound ödeyip bir otelde birlikte olduğu dört ‘escort’tan parasını geri istedi; çıkan tartışmada Success gözaltına alındı. Escortların yaptığı açıklamalar ise gündem oldu.
21 yaşındaki Success'i utangaç olarak tanımlayan Alexis, "Biraz içkiden sonra bize sürekli ne kadar çok kazandığından bahsetti" diye konuşurken genç futbolcunun temilcisi iddiaları sert bir dille yalanladı ve oyuncunun adını bu olaydan bir an evvel temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Success, temmuz ayında Granada'dan Watford'a rekor bonservis bedeli olan 12.5 milyon Pound'a transfer olmuştu.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:33
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KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 1
Yorum
Fırtına Fenerli futbolcular ne kadar boş konuşuyor, buna eski futbolcu Rıdvan Dilmen dahil, bi de Aykut Kocamanla daha beter olacaksınız.
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HAVAYA GİREN KAYBEDER
Toplam 9
Yorum
MEHMET SAYIN M.EKİCİ; MAÇI HAVAYA GİREN DEĞİL SAHADA BAŞARILI OLANLAR KAZANIYOR.
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HAVAYA GİREN KAYBEDER
Toplam 9
Yorum
Ufak at cok iddiali aciklamalar yapma Ekici. Daha kaleye dogru durust shutun yok. sen hele ilk 11i surekli gor sakatlanma derbiye kadar sonra konus
PARASINI GERİ İSTEDİ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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