ARDA TURAN'A DEV TALİP!
İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Arda Turan'ın yolu İngiltere'ye düşebilir.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin kadroda düşünmediği Arda Turan, Ocak ayında takımdan ayrılabilir. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyla İngiltere Ligi ekiplerinden Arsenal'in ilgilendiği iddia edildi.
Arsenal'in Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Arda Turan'ı Ocak ayında renklerine bağlamak için girişimlerde bulunacağı iddia edilirken, İngiliz ekibinin bu yarıştaki en ciddi rakibinin Galatasaray olacağı belirtildi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:52
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BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
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''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
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DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
ARDA TURAN'A DEV TALİP! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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