 ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
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    ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF

    ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF

    Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette kariyerinin başlangıcıyla ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

    Büyüyünce futbolcu olmayı çok küçük yaşta kafasına koyduğunu söyleyen Fransız golcü, annesinin kendisine kariyerinin başlangıcında hayatını etkileyen bir karar aldırdığını itiraf etti.

    Önceleri kaleci olmak istediğini dile getiren Lacazette, annesinin "Kalecilik tehlikeli. Ya forvet ol ya da hiç oynama" dediğini ve bu yüzden forvet olmayı tercih ettiğini söyledi.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:19
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