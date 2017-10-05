ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF

Büyüyünce futbolcu olmayı çok küçük yaşta kafasına koyduğunu söyleyen Fransız golcü, annesinin kendisine kariyerinin başlangıcında hayatını etkileyen bir karar aldırdığını itiraf etti.

Önceleri kaleci olmak istediğini dile getiren Lacazette, annesinin "Kalecilik tehlikeli. Ya forvet ol ya da hiç oynama" dediğini ve bu yüzden forvet olmayı tercih ettiğini söyledi.



