ARSENAL'Lİ YILDIZDAN İTİRAF
Arsenal'de forma giyen Alexandre Lacazette kariyerinin başlangıcıyla ilgili ilginç bir anısını paylaştı.
Büyüyünce futbolcu olmayı çok küçük yaşta kafasına koyduğunu söyleyen Fransız golcü, annesinin kendisine kariyerinin başlangıcında hayatını etkileyen bir karar aldırdığını itiraf etti.
Önceleri kaleci olmak istediğini dile getiren Lacazette, annesinin "Kalecilik tehlikeli. Ya forvet ol ya da hiç oynama" dediğini ve bu yüzden forvet olmayı tercih ettiğini söyledi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:19
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Hatalardan dogan problem büyüyünce, FP kuralları eli kolu baglayınca, sadece maddî zararı, başarısızlıgı degil,, SAHAYIDA PAYLAŞMAK LÂZIM !
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 14
Yorum
uşaklı tsli yusufu satacaklar herhalde. bu haberlerle de taraftarı hazırlıyorlar sanki. arkadaş alt yapıya önem verin ve zamanı gelince satın.
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Asamoah gelmedi ama...
Toplam 4
Yorum
*** Çok çalışmanın emeğini alıyor ama oda bir yere kadar yetenek olmadıktan sonra anlamı yok asamoah gelirse yedek kalacağı kesin
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