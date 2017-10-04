CHELSEA'Li YILDIZA ŞOK PANKART

2011 yılında Madrid'de trafik kazası yapan Marcos Alonso, 19 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında yasal alkol limitinin ve hız sınırının üzerinde olduğu tespit edilen Alonso, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış fakat bu ceza daha sonra 60 bin euro para cezasına çevrilmiş, ehliyetine 3 yıl 4 ay süreyle el konmuştu.







Alonso'nun bu kabusu yıllar sonra da yakasını bırakmıyor.

Chelsea'nin ezeli rakibi Tottenham'ın deplasmanda Huddersfield ile oynadığı maçta, üzerinde Marcos Alonso'nun ismi, bira dolu bardak ve bir arabanın yer aldığı ve "O bir kadını öldürdü" yazılı bir pankart açıldı.







John Smith stadına pankartın kimler tarafından sokulduğu henüz belirlenemezken Tottenham, pankartı açanların araştırılacağı sözünü verdi.

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Bu pankart çok zavallıca bir hareket ve konuyu araştırıyoruz. Eğer bunu Tottenham taraftarı soktuysa ona göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.



