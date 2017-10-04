CHELSEA'Li YILDIZA ŞOK PANKART
Tottenham kulübü, Premier Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Huddersfield-Tottenham maçında açılan ve Chelsea’nin yıldızı Marcos Alonso’yu hedef alan pankartın kim tarafından stada sokulduğunun araştırıldığını açıkladı.
2011 yılında Madrid'de trafik kazası yapan Marcos Alonso, 19 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olmuştu. Kaza sırasında yasal alkol limitinin ve hız sınırının üzerinde olduğu tespit edilen Alonso, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış fakat bu ceza daha sonra 60 bin euro para cezasına çevrilmiş, ehliyetine 3 yıl 4 ay süreyle el konmuştu.
Alonso'nun bu kabusu yıllar sonra da yakasını bırakmıyor.
Chelsea'nin ezeli rakibi Tottenham'ın deplasmanda Huddersfield ile oynadığı maçta, üzerinde Marcos Alonso'nun ismi, bira dolu bardak ve bir arabanın yer aldığı ve "O bir kadını öldürdü" yazılı bir pankart açıldı.
John Smith stadına pankartın kimler tarafından sokulduğu henüz belirlenemezken Tottenham, pankartı açanların araştırılacağı sözünü verdi.
Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Bu pankart çok zavallıca bir hareket ve konuyu araştırıyoruz. Eğer bunu Tottenham taraftarı soktuysa ona göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:25
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
satir negredo cenk in iyi formundan dolayi su anda 2. santrafor.Lig basindan beri kac macta kac dakika oynadi ki hemen bileti kestin
-
BEN ARFA İÇİN AÇIKLAMA
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Daha fazla para harcamanın anlamı olması için , takımın şampiyonluk havasına girmesi lazım ama taraftarlar olarak o havayı görmüyoruz.
-
NEGREDO YANLIŞ TRANSFER!
Toplam 7
Yorum
carsi09 celal efendi kendi zamaninda tek bir müsbet icraatin yok simdi kenarda firsat bekle sürekli besiktasa salla. biraz daha bekleseydin
CHELSEA'Li YILDIZA ŞOK PANKART haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.