İşte ManU'nun Mesut Özil planı

Eski hocası Jose Mourinho'nun transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Mesut Özil için Manchester United yol haritasını çizdi.

Mesut Özil ve Jose Mourinho, 2010 senesinde katıldıkları Real Madrid'de birlikte çalışmışlar, bu süre zarfında aralarında özel bir bağ oluşmuştu.

Mesut Özil'in biyografisinin önsözünü yazan Mourinho şimdi de başarılı oyuncuyla tekrar bir araya gelmenin planlarını yapıyor.







İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United, Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen Mesut için sezon sonunu bekleyip vakit kaybetmek yerine Ocak 2018'de görüşmelere başlayacak.

Inter Milan'ın da peşinde olduğu Türk asıllı Alman yıldız için Kırmızı Şeytanlar'ın ne teklif yapmayı planladığı ise henüz net değil.