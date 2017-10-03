İşte ManU'nun Mesut Özil planı
Sezon sonunda Arsenal'le sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil için Manchester United'ın transferi bedavaya getirme planı yaptığı ve Ocak'ta transfer görüşmeleri için harekete geçeceği öğrenildi.
Eski hocası Jose Mourinho'nun transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Mesut Özil için Manchester United yol haritasını çizdi.
Mesut Özil ve Jose Mourinho, 2010 senesinde katıldıkları Real Madrid'de birlikte çalışmışlar, bu süre zarfında aralarında özel bir bağ oluşmuştu.
Mesut Özil'in biyografisinin önsözünü yazan Mourinho şimdi de başarılı oyuncuyla tekrar bir araya gelmenin planlarını yapıyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Manchester United, Arsenal'le olan sözleşmesini yenilemeyen Mesut için sezon sonunu bekleyip vakit kaybetmek yerine Ocak 2018'de görüşmelere başlayacak.
Inter Milan'ın da peşinde olduğu Türk asıllı Alman yıldız için Kırmızı Şeytanlar'ın ne teklif yapmayı planladığı ise henüz net değil.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:19
-
TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
-
'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
-
'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
İşte ManU'nun Mesut Özil planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.