6 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.
Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio Agüero 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:46
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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