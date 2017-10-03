 6 HAFTA SAHALARDAN UZAK – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

    6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

    Arjantin Milli Takımı Doktoru Donato Villani, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio 'nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

    Geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın Amsterdam kentinde trafik kazası geçiren Arjantinli oyuncunun kaburgasında çatlak oluştuğu duyurulmuştu.
    Arjantin Milli Takımı doktorunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Sergio 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Villani, bu 6 haftalık sürecin daha fazla uzayabileceğini belirtti.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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