M. CİTY, CHELSEA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manchester City, 67. dakikada Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin golüyle başkentten üç puanla ayrıldı.

Chelsea ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan Alvaro Morata, 35. dakikada sakatlanarak yerini Willian'a bıraktı. Manchester ekibinin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, 84. Leroy Sane'nin yerine oyuna girdi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United, sahasında bu sezon hiç puanı ve golü bulunmayan Crystal Palace'yi konuk etti.

Mata'nın 3. dakikada gol perdesini araladığı mücadelede ev sahibi ekip, 35 ve 49. dakikalarda Fellaini, 86. dakikada da Lukaku'nun golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Averajla ikinci sırada yer alan Manchester United, başkent ekibiyle Premier Lig'de oynadığı 18. maçtan da yenilgisiz ayrıldı.

İspanyol futbolcu Mata, Premier Lig kariyerinde 200. maçına çıkarken, 809 dakikalık gol suskunluğuna da bu mücadelede son verdi.

2010 yılında Alex Ferguson ile sahasında üst üste yedi karşılaşmadan gol yemeden ayrılan Manchester United, Crystal Palace maçıyla sahasında bu kez beş maçlık seri yakaladı.

- Messi ve Ronaldo'yu yakaladı

Tottenham Hotspur'un ligin yeni ekiplerinden Huddersfield Town'ı 4-0 yendiği maçta son haftaların formda ismi Harry Kane iki gol attı.

Eylül ayındaki gol sayısını 13'e çıkaran 24 yaşındaki Kane, bir ay içinde 13 gol atan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea - Manchester City: 0 - 1

Huddersfield Town - Tottenham Hotspur: 0 - 4

Bournemouth - Leicester City: 0 - 0

Manchester United - Crystal Palace: 4-0

Stoke City - Southampton: 2 - 1

West Bromwich Albion - Watford: 2 - 2

West Ham United - Swansea City: 1 - 0