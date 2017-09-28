AYRILMA TAKTİĞİ

Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Mesut Özil için takımın efsane ismi Martin Keown, BBC'ye konuştu. Keown, "Mesut bu sezon takımla ilk günden çalışmaya başladı ama sezon açılışında yoktu. Geçen yılsa 2-3 ay sahada adeta gezindi. Bence bu onun kulüpten ayrılmak için uyguladığı bir taktik" dedi. Ada basını, Mesut'un ManU ya da F.Bahçe'ye gideceğini iddia etmişti.