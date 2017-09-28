AYRILMA TAKTİĞİ
Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Mesut Özil için takımın efsane ismi Martin Keown, BBC'ye konuştu. Keown, "Mesut bu sezon takımla ilk günden çalışmaya başladı ama sezon açılışında yoktu. Geçen yılsa 2-3 ay sahada adeta gezindi. Bence bu onun kulüpten ayrılmak için uyguladığı bir taktik" dedi. Ada basını, Mesut'un ManU ya da F.Bahçe'ye gideceğini iddia etmişti.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:20
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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