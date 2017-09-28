 AYRILMA TAKTİĞİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    AYRILMA TAKTİĞİ

    AYRILMA TAKTİĞİ

    Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz bitecek olan Mesut Özil için takımın efsane ismi Martin Keown, BBC'ye konuştu. Keown, "Mesut bu sezon takımla ilk günden çalışmaya başladı ama sezon açılışında yoktu. Geçen yılsa 2-3 ay sahada adeta gezindi. Bence bu onun kulüpten ayrılmak için uyguladığı bir taktik" dedi. Ada basını, Mesut'un ManU ya da F.Bahçe'ye gideceğini iddia etmişti.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:20
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