MANU’DAN ÇILGIN TEKLİF
Geçtiğimiz sezon Pogba'yı 105 milyon euro bedelle kadrosuna katan Manchester United, ara transfer dönemi öncesi de kolları sıvadı. İtalyan basını, İngiliz ekibinin Juventus'un yıldızı Paulo Dybala için 177 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Çizme medyası, ManU'nun hocası Mourinho'nun 23 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda ısrarcı olduğunu da vurguladı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:03
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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