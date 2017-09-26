 MANU’DAN ÇILGIN TEKLİF – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    MANU’DAN ÇILGIN TEKLİF

    MANU’DAN ÇILGIN TEKLİF

    Geçtiğimiz sezon Pogba'yı 105 milyon euro bedelle kadrosuna katan Manchester United, ara transfer dönemi öncesi de kolları sıvadı. İtalyan basını, İngiliz ekibinin Juventus'un yıldızı Paulo Dybala için 177 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Çizme medyası, ManU'nun hocası Mourinho'nun 23 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda ısrarcı olduğunu da vurguladı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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