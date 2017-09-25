Slaven Bilic topun ağzında!
Son olarak Tottenham'a evinde kaybeden West Ham United'da Slaven Bilic bir kez daha topun ağzına geldi.
Bilic, Tottenham maçı öncesinde de işinin tehlikede olduğunu kabul etmiş ve şunları söylemişti: "Bir defa bu konuşulmaya başlanırsa maalesef asla sonu gelmiyor. Bir maç sonra, iki maç sonra böyle devam edip gidiyor… Maalesef bu, modern futbolun gerçeklerinden biri haline geldi."
Hırvat çalıştırıcının West Ham ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bilic bu konu ile ilgii yaptığı açıklamada da henüz bir şeyin belli olmadığını söylemişti. Sezon başında kadrosuna Joe Hart, Javier Hernandez ve Pablo Zabaleta gibi önemli isimleri ekleyen West Ham United, geride kalan 6 haftada yalnızca bir galibiyet alıp 4 puan toplayabildi. Londra temsilcisi şu an ligde 18. sırada bulunuyor.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:10
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''KAVGA ETMEK İÇİN GELMİŞLER!''
Toplam 2
Yorum
TR tebrikler demeci çok güzel özetlemişsin harika yorum tüm ülke farkındalık yaşadık artık önümüzdeki maça bakalım !
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Uğurcan’a terapi
Toplam 4
Yorum
Kemal Yavuz Ne bekledin cocuktan? Onur ilk ciktigi macinda berbatti hatirliyosan. Sonrasinda 10 senedir ambargo koydu lige. En iyi 3 kaleciden biri kend
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BEŞİKTAŞ, İKİDE İKİ PEŞİNDE!
Toplam 1
Yorum
Medel sag bek degil ! 10 gün önce basin toplantisinda Medel Sag bek oynamaz diye tersleyen Hoca FB'ye karsi Medel ile yakti bizi. Yarin da mi Medel sag bek ?
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