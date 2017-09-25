 Slaven Bilic topun ağzında! – Fotomaç – 25 Eylül 2017
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HEPSİ
    25 Eylül 2017, Pazartesi
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    topun ağzında!

    Slaven Bilic topun ağzında!

    Son olarak Tottenham'a evinde kaybeden 'da bir kez daha topun ağzına geldi.

    West Ham eğer önümüzdeki hafta sonu oynanacak Swansea maçını da kazanamazsa Hırvat teknik direktör ile yollarını ayırabilir.

    Bilic, Tottenham maçı öncesinde de işinin tehlikede olduğunu kabul etmiş ve şunları söylemişti: "Bir defa bu konuşulmaya başlanırsa maalesef asla sonu gelmiyor. Bir maç sonra, iki maç sonra böyle devam edip gidiyor… Maalesef bu, modern futbolun gerçeklerinden biri haline geldi."

    Hırvat çalıştırıcının West Ham ile olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Bilic bu konu ile ilgii yaptığı açıklamada da henüz bir şeyin belli olmadığını söylemişti. Sezon başında kadrosuna Joe Hart, Javier Hernandez ve Pablo Zabaleta gibi önemli isimleri ekleyen , geride kalan 6 haftada yalnızca bir galibiyet alıp 4 puan toplayabildi. Londra temsilcisi şu an ligde 18. sırada bulunuyor.
    1. 25 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:10
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