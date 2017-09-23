Tottenham, Bilic'i üzdü!
Premier Lig'in 6. haftasında sezona kötü başlayan Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, Olimpiyat Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.
Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Tottenham, Christian Eriksen ile 60. dakikada farkı üçe çıkardı. Javier Hernandez ve Cheikhou Kouyate'nin durumu 3-2'ye getirdiği Londra derbisinde kalan bölümde skoru koruyan Tottenham, sahadan üç puanla ayrıldı.
Konuk takımda forma giyen Serge Aurier, 70. dakikada kırmızı kart gördü.
24 yaşındaki İngiliz golcü Kane, West Ham United ile Premier Lig'de oynadıkları son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:11
-
Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
-
SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
-
Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
Tottenham, Bilic'i üzdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.