Tottenham, Bilic'i üzdü!

Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Tottenham, Christian Eriksen ile 60. dakikada farkı üçe çıkardı. Javier Hernandez ve Cheikhou Kouyate'nin durumu 3-2'ye getirdiği Londra derbisinde kalan bölümde skoru koruyan Tottenham, sahadan üç puanla ayrıldı.



Konuk takımda forma giyen Serge Aurier, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

24 yaşındaki İngiliz golcü Kane, West Ham United ile Premier Lig'de oynadıkları son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.