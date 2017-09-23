 Tottenham, Bilic'i üzdü! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    , Bilic'i üzdü!

    Tottenham, Bilic'i üzdü!

    Premier Lig'in 6. haftasında sezona kötü başlayan Slaven Bilic yönetimindeki , Olimpiyat Stadı'nda 'ı ağırladı.

    Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan , Christian Eriksen ile 60. dakikada farkı üçe çıkardı. Javier Hernandez ve Cheikhou Kouyate'nin durumu 3-2'ye getirdiği Londra derbisinde kalan bölümde skoru koruyan Tottenham, sahadan üç puanla ayrıldı.

    Konuk takımda forma giyen Serge Aurier, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

    24 yaşındaki İngiliz golcü Kane, ile Premier Lig'de oynadıkları son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:11
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