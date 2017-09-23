 5 gollü maçta kazanan Liverpool – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    5 gollü maçta kazanan

    5 gollü maçta kazanan <a href="/index/liverpool?id=db9cc489-cd81-43d6-a33f-869437520241" class="" rel="tag">Liverpool</a>

    Son haftalarda üst üste puanlar kaybeden , konuk olduğu Leicester City'yi 3-2 yenerek moral buldu

    İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde , konuk olduğu Leicester City'yi 3-2 mağlup etti.

    King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. 15. dakikada Mohamed Salah, 23. dakikada ise Philippe Coutinho ile ağları sarsan Liverpool, maçta skoru 2-0'a getirdi. Leicester City, 45'inci dakikada Shinji Okazaki'nin golüyle soyunma odasına 2-1 geride gitti.

    İkinci yarıda hızlı ataklarla etkili olan Liverpool, 68. dakikada Jordan Henderson'ın fileleri havalandırmasıyla rakibi karşısında 3-1 öne geçti. Ev sahibi Leicester City, yıldız oyuncusu Jamie Vardy ile 69. dakikada skoru 3-2'ye getirmesine rağmen başka gol bulamayınca mücadeleden mağlup ayrıldı.

    Leicester City'de Vardy, 73'üncü dakikada penaltı atışından da faydalanamadı. Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise 74'üncü dakikada yerini James Milner'a bıraktı.

    Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Liverpool, maç fazlası ve averaj farkıyla ligde 6'ncılığa yükseldi. 4 puanlı Leicester City ise 16'ncı sırada kaldı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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