Soldado'nun tweet'i olay oldu
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan attığı siyasi tweet sonrası ülkesinde gündeme oturdu.
İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlığı tartışmaları alevlenirken tansiyon da her geçen gün artıyor.
Son birkaç günde, yasa dışı ilan edilen 1 Ekim Referandumu ile ilgili belgeleri gerekçe gösteren İspanyol polisinin Katalonya hükümet binalarına yönelik baskınlarında 14 Katalan politikacı ve görevli göz altına alınmıştı.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado da ülkesinde tırmanan bu gerilime sessiz kalmadı.
İspanyol hükümetinin aldığı kararlara destek çıkan Soldado, bağımsızlık isteyen Katalan politikacıları suçlarken paylaştığı bir tweet ile ülkesinde tartışmalara neden oldu.
Katalan protestocular tarafından hurdaya çevrilen bir polis aracı fotoğrafı paylaşan Soldado, resmin altına 'O politikacıların amacı İspanya'ya karşı öfke yaratmak ve kışkırtmak' diye yazdı.
Bu paylaşım sonrası sosyal medyada İspanyollar Soldado'nun açıklamasını desteklerken Katalanlar sert tepki gösterdi.
Soldado'nun tweet'i kısa sürede binlerce retweet ve beğeni alırken yüzlerce de yorum yapıldı.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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Futbolcular tanıtımda
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçe spor kulübüdür , bütün amatör branşlar da Türkiye mize katkılarını başka yapabilecek bir kulüb yoktur.
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Ryan Babel'den Fenerbahçe mesajı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşlı Maçın parolası şut eğer Beşiktaş a şut imkanı verirlerse 2005 in tekrarı olur
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Türkiyenin en iyi orta saha oyuncularının başın da Emre gelir , ve Fenerbahçe de çalışması yakışır.
Soldado'nun tweet'i olay oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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