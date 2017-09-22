Soldado'nun tweet'i olay oldu

İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlığı tartışmaları alevlenirken tansiyon da her geçen gün artıyor.

Son birkaç günde, yasa dışı ilan edilen 1 Ekim Referandumu ile ilgili belgeleri gerekçe gösteren İspanyol polisinin Katalonya hükümet binalarına yönelik baskınlarında 14 Katalan politikacı ve görevli göz altına alınmıştı.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado da ülkesinde tırmanan bu gerilime sessiz kalmadı.

İspanyol hükümetinin aldığı kararlara destek çıkan Soldado, bağımsızlık isteyen Katalan politikacıları suçlarken paylaştığı bir tweet ile ülkesinde tartışmalara neden oldu.

Katalan protestocular tarafından hurdaya çevrilen bir polis aracı fotoğrafı paylaşan Soldado, resmin altına 'O politikacıların amacı İspanya'ya karşı öfke yaratmak ve kışkırtmak' diye yazdı.







Bu paylaşım sonrası sosyal medyada İspanyollar Soldado'nun açıklamasını desteklerken Katalanlar sert tepki gösterdi.

Soldado'nun tweet'i kısa sürede binlerce retweet ve beğeni alırken yüzlerce de yorum yapıldı.