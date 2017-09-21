Guardiola'dan İlkay açıklaması

Carabao Kupası'nda (İngiltere Lig Kupası) West Bromwich'le oynadıkları ve 2-1 kazandıkları mücadelede 10 aylık aranın ardından forma şansı bulan İlkay Gündoğan'ın bu kez sol dizinden sakatlanması, Manchester City camiasında can sıkıntısına neden olmuştu.

Guardiola, İlkay Gündoğan'ın durumuyla ilgili ilk kez konuştu. Tecrübeli teknik adam, yıldız oyuncunun MR'ının çekildikten sonra durumunun tam olarak netleşeceğini açıklarken şunları söyledi:

"Sakatlığının ciddi olduğunu sanmıyorum. Sekiz aylık bir sakatlık değil, ufak birşey. Umarım yakında aramıza geri döner. Claudio Yacob'un ona yaptığı faul oldukça sertti. Görüntüyü henüz izleyemedim. Arkadan müdahalede bulundu ama topa dokundu mu emin değilim. İlkay yarın kontrole girecek. Takım doktoru ilk bakışta ciddi bir sakatlık olmadığını söyledi."







Guardiola ayrıca, uzun süreli sakatlığının ardından İlkay'ı yeniden yerde o şekilde görünce üzüldüğünü dile getirdi ve "Onun için endişelendim. Çimin üzerinde öylece üzgün bir şekilde otururken ne düşündüğünü hayal bile edemiyordum. O kadar süre tek başına geri dönmek için her gün uğraş verdi. Bir futbolcunun o kadar süre boyunca her gün tek başına verdiği mücadeleyi tahmin edemezsiniz..." şeklinde konuştu.



