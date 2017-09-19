Lider kim?
Premier Lig'de sıra dışı bir puan tablosu oluştu. Liderin kim olduğu tartışma konusu oldu.
Peki ligin sonuna gelindiğinde de iki takımın her şeyi eşit olursa ne olacak?
Lig sonunda da böyle bir durum olması durumunda alfabetik avantajın bir önemi kalmayacak. Hatta iki takımın aralarında yaptıkları maçın da bir önemi olmayacak.
Premier Lig kurallarına göre iki ya da daha fazla takım ligi aynı puan, aynı gol atma sayısı, aynı gol yeme sayısı ve doğal olarak aynı averajla bitirirse sıralamayı bu takımlar arasında oynanacak play-off mücadelesi belirleyecek.
Böyle bir durum oluşması halinde maçların düzenlenmesiyle ilgili kurallara Premier Lig yönetimi karar verecek. Bu durum şampiyonu belirleme, Avrupa kupalarını gideni belirleme ve ligden düşeni belirlemek için uygulanabilir.
Ancak Premier Lig'de bu güne kadar böyle bir eşitlik hiç yaşanmadı. Sadece 2015 yılı Ocak ayında Chelsea ve Manchester City 20. haftayı eşit puan, gol ve gol averajıyla geçmişti.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:43
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Giuliano ısınıyor
Toplam 4
Yorum
taraflı fotomac o nasıl bir istatistik son 11 sezon diye bir şey mi olur. Fener 11 sezonda fazla olmasaydı son 12 13 diye devam edip 50 ye kadar giderdiniz
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
HADİ BAKALIM galibiyet sonrası konuşmak çok kolay ve zevkli olsa gerek
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Kocaman içini döktü!
Toplam 10
Yorum
zafer kameni,netto, roman defansta iyi oynadılar.
Lider kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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