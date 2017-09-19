 Lider kim? – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Lider kim?

    Lider kim?

    'de sıra dışı bir puan tablosu oluştu. Liderin kim olduğu tartışma konusu oldu.

    Manchester'ın iki temsilcisi City ve United, 5 maç sonunda 4'er galibiyet, 1'er beraberlik elde etti. 13 puanlı iki ekibin attıkları ve yedikleri gol sayısı da eşit. Bu duruma rağmen İngiltere Premier Ligi yönetimi her şeyi eşit olan iki takımdan 'yi birinci sırada gösterdi. City'nin lider olmasının nedeni alfabetik avantajından kaynaklanıyor. City, 'ı C harfiyle geride bıraktı.

    Peki ligin sonuna gelindiğinde de iki takımın her şeyi eşit olursa ne olacak?

    Lig sonunda da böyle bir durum olması durumunda alfabetik avantajın bir önemi kalmayacak. Hatta iki takımın aralarında yaptıkları maçın da bir önemi olmayacak.

    kurallarına göre iki ya da daha fazla takım ligi aynı puan, aynı gol atma sayısı, aynı gol yeme sayısı ve doğal olarak aynı averajla bitirirse sıralamayı bu takımlar arasında oynanacak play-off mücadelesi belirleyecek.

    Böyle bir durum oluşması halinde maçların düzenlenmesiyle ilgili kurallara Premier Lig yönetimi karar verecek. Bu durum şampiyonu belirleme, Avrupa kupalarını gideni belirleme ve ligden düşeni belirlemek için uygulanabilir.

    Ancak Premier Lig'de bu güne kadar böyle bir eşitlik hiç yaşanmadı. Sadece 2015 yılı Ocak ayında Chelsea ve Manchester City 20. haftayı eşit puan, gol ve gol averajıyla geçmişti.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:43
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