Bahis skandalı!
İngiltere'de bahis firmalarının tuhaf bahisleri sık haber olur. Ama bu kez Nisan'da hayatını kaybeden eski futbolcu Ugo Ehiogu'nun Redknapp yerine Birmingham'ın menajeri olacağı bahsi açıldı.
Ama son iki örnek "Yok artık!" dedirten cinstendi… Görevinden ayrılan Birmingham City Menajeri Harry Redknapp'ın yerine kim gelecek bahsinde gösterilen iki aday şaşkınlık yarattı.
Bunlardan biri Nisan ayında Tottenham'da yardımcı antrenörken 44 yaşında kalp rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden Ugo Ehiogu oldu…
Aston Villa ve İngiltere Milli Takımı'nin eski defans oyuncusu Ehiogu 1'e 2.500 oranıyla Birmingham City Menajerliği için aday gösterildi.
Firma bu hata için özür diledi ve sistemden beş dakika içinde kaldırılan bahse para yatırılmadığını açıkladı. Aynı firma, Ehiogu gibi İngiltere'nin önemli müzisyenlerinden Ozzy Osbourne'a da Birmingham City Menajerliği için bahis açtı ve 1'e 2.500 oranı verdi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 29
Yorum
fbcan ali koç bir taraftarın dilinden anlayabilecek kişidir. Umarım seçilir ve bu bitik sistem ortadan kalkar.
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Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Toplam 2
Yorum
aslan büyük oyuncu olmak kolay birşey degil hem kaliteli hem efendi biri keşke her sene böyle büyük oyuncular gelse hem gözümüzün hem gönlümüzün
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 3
Yorum
labuser madem büyük yetenek Roma almış zaten bize niye versin
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