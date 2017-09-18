Bahis skandalı!

İngiltere'de bahis firmalarının tuhaf bahisleri sık haber olur. Ama bu kez Nisan'da hayatını kaybeden eski futbolcu Ugo Ehiogu'nun Redknapp yerine Birmingham'ın menajeri olacağı bahsi açıldı.

Firma, özür dileyerek bahsi beş dakikada kaldırdı İngiltere'de bahis firmaları birçok konuda ilginç bahisler açabiliyor.



Ama son iki örnek "Yok artık!" dedirten cinstendi… Görevinden ayrılan Birmingham City Menajeri Harry Redknapp'ın yerine kim gelecek bahsinde gösterilen iki aday şaşkınlık yarattı.



Bunlardan biri Nisan ayında Tottenham'da yardımcı antrenörken 44 yaşında kalp rahatsızlığı dolayısıyla hayatını kaybeden Ugo Ehiogu oldu…



Aston Villa ve İngiltere Milli Takımı'nin eski defans oyuncusu Ehiogu 1'e 2.500 oranıyla Birmingham City Menajerliği için aday gösterildi.



Firma bu hata için özür diledi ve sistemden beş dakika içinde kaldırılan bahse para yatırılmadığını açıkladı. Aynı firma, Ehiogu gibi İngiltere'nin önemli müzisyenlerinden Ozzy Osbourne'a da Birmingham City Menajerliği için bahis açtı ve 1'e 2.500 oranı verdi.