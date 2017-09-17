Londra derbisi tat vermedi

İngiltere Premier Lig 5'inci hafta mücadelesinde Chelsea ile Arsenal 0-0 berabere kaldı.



Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'de oynanan dev maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 87'inci dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Chelseali stoper David Luiz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda Chelsea puanını 10'a yükseltirken, Arsenal 7'inci puanını aldı.