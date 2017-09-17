 Londra derbisi tat vermedi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Londra derbisi tat vermedi

    Londra derbisi tat vermedi

    'de ile 'in karşılaştığı maç golsüz eşitlikle sona erdi.

    5'inci hafta mücadelesinde ile 0-0 berabere kaldı.

    Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'de oynanan dev maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 87'inci dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Chelseali stoper David Luiz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda Chelsea puanını 10'a yükseltirken, Arsenal 7'inci puanını aldı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:50
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