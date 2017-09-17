Londra derbisi tat vermedi
İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal'in karşılaştığı maç golsüz eşitlikle sona erdi.
İngiltere Premier Lig 5'inci hafta mücadelesinde Chelsea ile Arsenal 0-0 berabere kaldı.
Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'de oynanan dev maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın 87'inci dakikasında rakibine sert bir müdahalede bulunan Chelseali stoper David Luiz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonunda Chelsea puanını 10'a yükseltirken, Arsenal 7'inci puanını aldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:50
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Hakem faktörü etki etmezse maçı kazanırız. Hatta beklenmedik bir farkla da olabilir.
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Ozan sözünü tuttu
Toplam 3
Yorum
Alperen Takım iyi gitse bunlar gündeme bile gelmezdi.Bence ısrarla oynatılmalı,genç ve gelişime açık bir topçu .
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M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 4
Yorum
elbistanlı sakat burak ve mustafa akbaş maç başlamadan gitti
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