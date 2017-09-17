 İbrahimovic yine iddialı konuştu – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    İbrahimovic yine iddialı konuştu

    İbrahimovic yine iddialı konuştu
    Pre mier Lig ekibi 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, sahalara her zamanki halinden daha formda döneceğini söyledi. Inside United'a röportaj veren İsveçli golcü, sağlık durumunun hızla iyiye gittiğini belirtip, "Şu an oynayacak düzeydeyim ancak eski halimden daha formda olmak için bekliyorum" dedi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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