Dev maçta kazanan Manchester United
İngiltere Premier Lig 5'inci hafta mücadelesinde Manchester United, Everton'ı 4-0 mağlup etti.
Old Trafford'da oynanan mücadelenin ilk golü, 4'üncü dakikada Antonio Valencia'nın ayağından geldi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, devreye 1-0'lık Manchester United üstünlüğüyle girildi.
Mücadelenin son 10 dakikasına girildiğinde skor hala 1-0'dı. 83'üncü ile 90'ıncı dakikalar arasında ise Manchester United fırtınası esti.
83'üncü dakikada Henrikh Mkhitaryan, durumu 2-0'a getirdi.
89'uncu dakikada Romela Lukaku farkı 3'e çıkartırken, 90'ıncı dakikada Anthony Martial penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-0
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 13'e yükseltirken, Everton 4 puanda kaldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:43
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