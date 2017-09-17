Dev maçta kazanan Manchester United

Old Trafford'da oynanan mücadelenin ilk golü, 4'üncü dakikada Antonio Valencia'nın ayağından geldi. Bu golle birlikte ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, devreye 1-0'lık Manchester United üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin son 10 dakikasına girildiğinde skor hala 1-0'dı. 83'üncü ile 90'ıncı dakikalar arasında ise Manchester United fırtınası esti.

83'üncü dakikada Henrikh Mkhitaryan, durumu 2-0'a getirdi.

89'uncu dakikada Romela Lukaku farkı 3'e çıkartırken, 90'ıncı dakikada Anthony Martial penaltıdan attığı golle maçın skorunu tayin etti: 4-0

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 13'e yükseltirken, Everton 4 puanda kaldı.