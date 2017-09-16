Manchester City durdurulamıyor!

İngiltere Premier Lig'de bugün oynanan maçlarda Manchester City, deplasmanda Watford'u 6-0 mağlup ederken, sahasında berabere kalan Liverpool puan kayıplarını sürdürdü.

Ligde geçen hafta Liverpool'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçen Manchester City, bu hafta da Watford deplasmanından gollü bir galibiyetle döndü. Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun "hat-trick" yaptığı maçta Manchester ekibinin diğer gollerini Gabriel Jesus, Otamendi ve Sterling attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Hollanda'nın Feyenoord takımını 4-0 yenen Manchester City, 1963 yılından bu yana ilk kez üst üste üç maçta 4 ve üzeri gol atma başarısını gösterdi.

Premier Lig'de altıncı kez "hat-trick" yapan 29 yaşındaki Agüero, Avrupa kulüplerindeki toplam 200. golünü kaydetti.

Manchester City karşısında aldığı ağır mağlubiyetin ardından sahasında Burnley'i ağırlayan Liverpool puan kayıplarını bu hafta da sürdürdü. Arfield'ın 27. dakikadaki golüne üç dakika sonra yeni transferi Salah ile yanıt veren Liverpool, kalan dakikalarda skor üretemedi ve bir puana razı oldu.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yönetimindeki West Ham United, deplasmanda West Bromwich Albion ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi ekipte kariyerinin 632. Premier Lig maçına çıkan Gareth Barry, bu alanda eski Manchester Unitedlı futbolcu Ryan Giggs'in rekoruna ortak oldu.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace - Southampton: 0-1

Huddersfield Town - Leicester City: 1-1

Newcastle United-Stoke City: 2-1