 United’da Pogba şoku – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    United’da Pogba şoku

    United’da Pogba şoku

    İngiliz ekibinin yıldız isminden kötü haber geldi. Devler Ligi’nde önceki gün Basel ile oynanan maçta sakatlanan Fransız yıldızın 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenild

    Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba'dan gelen haber moralleri bozdu. İngiliz devinin, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Basel'i 3-0'la geçtiği maçın 19. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Pogba'nın, sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu süreçte Everton, Southampton, Palace, CSKA gibi kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak Fransız yıldızın, 14 Ekim'deki Liverpool maçında formasına kavuşması bekleniyor.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    United’da Pogba şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.