United’da Pogba şoku
İngiliz ekibinin yıldız isminden kötü haber geldi. Devler Ligi’nde önceki gün Basel ile oynanan maçta sakatlanan Fransız yıldızın 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenild
Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba'dan gelen haber moralleri bozdu. İngiliz devinin, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Basel'i 3-0'la geçtiği maçın 19. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Pogba'nın, sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu süreçte Everton, Southampton, Palace, CSKA gibi kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak Fransız yıldızın, 14 Ekim'deki Liverpool maçında formasına kavuşması bekleniyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:09
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
United’da Pogba şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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