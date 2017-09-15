United’da Pogba şoku

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba'dan gelen haber moralleri bozdu. İngiliz devinin, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Basel'i 3-0'la geçtiği maçın 19. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Pogba'nın, sahalardan en az 4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu süreçte Everton, Southampton, Palace, CSKA gibi kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak Fransız yıldızın, 14 Ekim'deki Liverpool maçında formasına kavuşması bekleniyor.