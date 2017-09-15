Bir Mourinho klasiği: 2. seviye bir takımız
Mancester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Portekizli hoca, kadrosunda İbrahimoviç, Pogba, Lukaku, Rashford, Matic, Mata, Mkhitaryan gibi isimler bulunmasına rağmen Basel'i 3-0 yendikleri maçın ardından ilginç sözler sarfetti. Barça, PSG ve Bayern gibi takımlar için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçların ısınma niteliğinde olduğunu belirten Mou, "Bizim gibi ikinci seviye takımlar için ise bu maçlar çok önemli" ifadelerini kullandı.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:10
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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