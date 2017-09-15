Bir Mourinho klasiği: 2. seviye bir takımız

Mancester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarıyla yine gündeme oturdu. Portekizli hoca, kadrosunda İbrahimoviç, Pogba, Lukaku, Rashford, Matic, Mata, Mkhitaryan gibi isimler bulunmasına rağmen Basel'i 3-0 yendikleri maçın ardından ilginç sözler sarfetti. Barça, PSG ve Bayern gibi takımlar için Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçların ısınma niteliğinde olduğunu belirten Mou, "Bizim gibi ikinci seviye takımlar için ise bu maçlar çok önemli" ifadelerini kullandı.