 Pogba'dan ManU'ya kötü haber! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Pogba'dan ManU'ya kötü haber!

    Pogba'dan ManU'ya kötü haber!

    'a yıldız futbolcusu 'dan kötü haber geldi.

    'ın Basel ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sakatlanan en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    Arka adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Basel maçının 19. dakikasında yerini Fellaini'ye bırakmak zorunda kalan Pogba kontrolden geçti. 24 yaşındaki yıldız ismin 4-6 hafta arasında oynayamayacağı açıklandı.

    Pogba'nın 14 Ekim'de Liverpool ile oynanacak karşılaşmayla sahalara dönmesi bekleniyor.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:05
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