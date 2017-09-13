Mourinho - PlayStation atışması!
Manchester United'ın Portekizli Menajeri Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Basel galibiyeti sonrası söylediklerine PlayStation'dan yanıt geldi.
Mourinho'nun bu sözlerine oyun konsolu PlayStation'dan yanıt gecikmedi.
Resmi Twitter hesabından Jose Mourinho'nun sözlerini eleştiren PlayStation "Kusura bakma Mourinho, ama PlayStation'da otobüs park edilmiyor. Biz eğlendirmek için varız" paylaşımında bulundu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:19
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
TCelcius Hah şöyle gerçekleri bir açıklayın bakalım ulan BEŞİKTAŞIN 1.6 borcunun olduğu yerde gs nin 2.5 fb nin 4 milyar dır bu gerçekleri açıklayın
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
Maske Giderle geliri hesapladıgınız vakit 880 milyon TL borcu var demektir buna bile algı yapmaya çalışıyorsunuz ??
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Galatasaray’ın borcu açıklandı!
Toplam 6
Yorum
hani rivanın parasından transfer yapılmamıstı? Vaayyy anam vaayy rivanın parası bankalara yatıcak transfer ıcın 100 mılyon euro cek borc gelıncede bankalara yatıcak
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