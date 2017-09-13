 Mourinho - PlayStation atışması! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Mourinho - atışması!

    Mourinho - PlayStation atışması!

    Manchester United'ın Portekizli Menajeri Jose Mourinho'nun 'ndeki 3-0'lık galibiyeti sonrası söylediklerine 'dan yanıt geldi.

    A Grubu'nda Manchester United, sahasında konuk ettiği 'i 3-0 mağlup ederek 'Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Manchester United Menajeri Jose Mourinho "Maça çok iyi başladık. İki gol attıktan sonra durduk. Ciddiyetimiz kaybettik ve doğru kararlar veremedik. Galibiyeti riske soktuk. futbolu oynamaya başladık. Bu hiç hoşuma gitmedi" dedi.

    Mourinho'nun bu sözlerine oyun konsolu PlayStation'dan yanıt gecikmedi.

    Resmi Twitter hesabından Jose Mourinho'nun sözlerini eleştiren PlayStation "Kusura bakma Mourinho, ama PlayStation'da otobüs park edilmiyor. Biz eğlendirmek için varız" paylaşımında bulundu.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:19
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