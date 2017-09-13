Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor

Canlı skorların verildiği internet sitesine yorum yapan bir kullanıcının maç tahmininin doğru çıkması gündem yarattı.

Forland isimli kullanıcı, İngiltere Premier Lig'de pazartesi günü oynanan West Ham - Huddersfield maçı için "Ben NASA tarafından uzaya gönderilen bir astronotum burada zaman daha ileride, teknoloji gelişti sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum. West Ham maçı 2-0 kazandı. - Astronot Marcus Zwölften" yazdı.









Bilic yönetimindeki West Ham United, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Obiang ve Ayew'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma West Ham lehine 2-0 sonuçlanınca, Forland isimli kullanıcının yaptığı tahmin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.