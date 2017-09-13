Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor
Bir internet sitesine 'NASA'dan bildiriyorum' diyerek maç tahminini yazan kullanıcının yorumu, maç skorunu doğru bilince gündem oldu.
Canlı skorların verildiği internet sitesine yorum yapan bir kullanıcının maç tahmininin doğru çıkması gündem yarattı.
Forland isimli kullanıcı, İngiltere Premier Lig'de pazartesi günü oynanan West Ham - Huddersfield maçı için "Ben NASA tarafından uzaya gönderilen bir astronotum burada zaman daha ileride, teknoloji gelişti sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum. West Ham maçı 2-0 kazandı. - Astronot Marcus Zwölften" yazdı.
Bilic yönetimindeki West Ham United, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Obiang ve Ayew'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşma West Ham lehine 2-0 sonuçlanınca, Forland isimli kullanıcının yaptığı tahmin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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