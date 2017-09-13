Crystal Palace, Hodgson ile anlaştı

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, İngiliz teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcı Hodgson, İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Inter, Liverpool ve Kopenhag gibi kulüplerde de teknik direktör olarak görev almıştı.

İngiliz ekibi, 4 haftası geride kalan ligde gol atamadan tüm maçlarını kaybetmişti. Bu nedenle Cyrstal Palace, sezona başladığı Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile dün yollarını ayırmıştı.