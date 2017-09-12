 Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Herkes 'dan gelen tahmini konuşuyor

    Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor

    Bir internet sitesine ''dan bildiriyorum' diyerek maç tahminini yazan kullanıcının yorumu, maç skorunu doğru bilince gündem oldu.

    Canlı skorların verildiği internet sitesine yorum yapan bir kullanıcının maç tahmininin doğru çıkması gündem yarattı.

    Forland isimli kullanıcı, İngiltere Premier Lig'de pazartesi günü oynanan West Ham - Huddersfield maçı için "Ben tarafından uzaya gönderilen bir astronotum burada zaman daha ileride, teknoloji gelişti sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum. West Ham maçı 2-0 kazandı. - Astronot Marcus Zwölften" yazdı.




    Bilic yönetimindeki , ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Obiang ve Ayew'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Karşılaşma West Ham lehine 2-0 sonuçlanınca, Forland isimli kullanıcının yaptığı tahmin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:20
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