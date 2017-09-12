Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor
Bir internet sitesine 'NASA'dan bildiriyorum' diyerek maç tahminini yazan kullanıcının yorumu, maç skorunu doğru bilince gündem oldu.
Canlı skorların verildiği internet sitesine yorum yapan bir kullanıcının maç tahmininin doğru çıkması gündem yarattı.
Forland isimli kullanıcı, İngiltere Premier Lig'de pazartesi günü oynanan West Ham - Huddersfield maçı için "Ben NASA tarafından uzaya gönderilen bir astronotum burada zaman daha ileride, teknoloji gelişti sizler için gelecekten maçın sonucunu söylüyorum. West Ham maçı 2-0 kazandı. - Astronot Marcus Zwölften" yazdı.
Bilic yönetimindeki West Ham United, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Obiang ve Ayew'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşma West Ham lehine 2-0 sonuçlanınca, Forland isimli kullanıcının yaptığı tahmin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:20
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Yeni kral Garry Rodrigues
Toplam 12
Yorum
karakartal G.saray top çevirip rakibi üstüne çekiyor sonrasında defansın arkasına çoğunlukla Rodrigues'in kanadına topu aktararak sonuca gidiyor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
alik ekici,guiliano,valbuena,aatıf yada souza,ekic,guiliano,i,valbuena en iyi orta saha olur.alperde sakatlıktan çıkınca oynamalı
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
1907 Kalede Volkan olduğu sürece biz iki elimizle bi şeyimizi doğrultamayız.. Kameni ya da Ertan geçse daha iyi olur
Herkes NASA'dan gelen tahmini konuşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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