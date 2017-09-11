Frank de Boer gönderildi
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace yönetimi, Frank de Boer'in biletini kesti.
İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal palace, Hollandalı çalıştırıcı Frank de Boer'in görevine son verdi. Fran de Boer, çıktığı 4 maç sonundan galibiyet alamadı. Londra ekibi, rakip fileleri havalandırma başarısı da gösteremedi.
İngiliz ekip bu istatistikle Premier Lig tarihine geçti. 93 yıldır ilk kez bir takım gol atamadan 4 haftayı geride bıraktı.
Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Inter'de başarısız bir sezon geçirmişti ve İtalyan ekip kasım ayında görevine son vermişti.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:42
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Elazığspor rakipsiz!
Toplam 1
Yorum
orhan /elazığ gakkoma nazar degmesin ver elini süper lig takımda uyum süper doğunun incisi gönüllerin birincisi ELAZIGSPORUMUZA başarılar diliyorum.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
Ş.Atalay Şu an kötüler arasında iyi gibi gözüken Valbenu, aslında FB için bir el freni gibi. Volkan'ın başka versiyonu. Stoch bundan daha skorerdi.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 2
Yorum
yavuz _ fb Bu adam mücadele ediyor iyi hoş ama yediğimiz gollerin yarısını bu adamın hucumda kaptırdığı toplardan yiyoruz bunuda görmesi lazım.
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