 Frank de Boer gönderildi – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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HEPSİ
    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    gönderildi

    <a href="/index/frank-de-boer?id=1a6f018c-ca11-4727-83d7-69b767b5dc90" class="" rel="tag">Frank de Boer</a> gönderildi

    Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace yönetimi, 'in biletini kesti.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal palace, Hollandalı çalıştırıcı 'in görevine son verdi. Fran de Boer, çıktığı 4 maç sonundan galibiyet alamadı. Londra ekibi, rakip fileleri havalandırma başarısı da gösteremedi.

    İngiliz ekip bu istatistikle Premier Lig tarihine geçti. 93 yıldır ilk kez bir takım gol atamadan 4 haftayı geride bıraktı.

    Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon Inter'de başarısız bir sezon geçirmişti ve İtalyan ekip kasım ayında görevine son vermişti.

    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:42
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