 City, Liverpool'u dağıttı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    City, Liverpool'u dağıttı

    City, Liverpool'u dağıttı

    İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, uzun süre 10 kişi oynayan Liverpool'u 5-0 mağlup etti.

    Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 5-0 mağlup etti.

    İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 24. dakikasında Sergio Aguero fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Liverpool'dan Sadio Mane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ev sahibi 45+7. dakikada Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da Liverpool karşısında üstünlüğünü sürdüren Manchester City,

    53. dakikada Jesus ile farkı üçe çıkarırken, 77. dakikada Leroy Sane skoru 4-0'a getirdi. 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Sane maçın skorunu belirledi. (5-0)
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:55
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