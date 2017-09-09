City, Liverpool'u dağıttı
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, uzun süre 10 kişi oynayan Liverpool'u 5-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Liverpool'u konuk etti. Tempolu başlayan mücadelenin 24. dakikasında Sergio Aguero fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. 37. dakikada Liverpool'dan Sadio Mane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, ev sahibi 45+7. dakikada Gabriel Jesus ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda da Liverpool karşısında üstünlüğünü sürdüren Manchester City,
53. dakikada Jesus ile farkı üçe çıkarırken, 77. dakikada Leroy Sane skoru 4-0'a getirdi. 90+1. dakikada yeniden sahneye çıkan Sane maçın skorunu belirledi. (5-0)
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:55
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Şenol Güneş'ten sürpriz 11
Toplam 1
Yorum
Sekan Necip niye oynuyor ki ? Medel sağbek niye oynamıyor. Anlamıyorum 7 senedir Necip te ilerleme gördünüz mü?
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Alemin gözü onda Sosa Trabzonspor'da
Toplam 7
Yorum
Sosa En iyi transferimiz sosa ve burak. Hubocanda tutarsa bu takim cok is yapar
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Teklif gelince ilk kim aradı?
Toplam 1
Yorum
O.ÖZ DOĞRU ADAM, doğru adamı arar. Hayırlısı olsun .
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