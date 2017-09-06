İngiltere'de Grosskreutz vakası

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Galatasaray'ın Grosskreutz transferinde yaşadığı problemin benzerini yaşadı.

Ada temsilcisi, Adrien Silva'yı Sporting Lizbon'dan transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı ancak gerekli belgelerin FIFA'ya geç gönderilmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

İngiliz basını yaşanan gecikmenin 14 saniye olduğunu öne sürdü.

Danny Drinkwater'ı Chelsea'ye gönderen Leicester, orta alana takviye yapmak için Adrien Silva ile anlaştı. 22 milyon Pound karşılığında Sporting ile de el sıkışan Leicester, transfer döneminin sonlandığı 31 Ağustos gecesi FIFA'ya gönderilmesi gereken belgeleri 14 saniye gecikmeyle yollayınca transfer iptal oldu.

