İngiltere'de Grosskreutz vakası
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Sportin Lizbon'dan Andre Silva ile anlaştı ancak FIFA'ya belgeleri geç yollayınca transfer gerçekleşmedi.
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Galatasaray'ın Grosskreutz transferinde yaşadığı problemin benzerini yaşadı.
Ada temsilcisi, Adrien Silva'yı Sporting Lizbon'dan transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı ancak gerekli belgelerin FIFA'ya geç gönderilmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.
İngiliz basını yaşanan gecikmenin 14 saniye olduğunu öne sürdü.
Danny Drinkwater'ı Chelsea'ye gönderen Leicester, orta alana takviye yapmak için Adrien Silva ile anlaştı. 22 milyon Pound karşılığında Sporting ile de el sıkışan Leicester, transfer döneminin sonlandığı 31 Ağustos gecesi FIFA'ya gönderilmesi gereken belgeleri 14 saniye gecikmeyle yollayınca transfer iptal oldu.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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Junuzovic seferi
Toplam 11
Yorum
ali doğrusöz süper ligde kimin alt yapısı şu anda yeterliki.hiçbi takım alt yapı ile şamp. olamaz.burda yorum yapnlar TSun şampi. olmasnı istemeyenler.y
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Kafasına takmıyor
Toplam 3
Yorum
acı garçekler... ZAETN TS kalisinde başarılı değilki kafasına taksın..son iki maçta TS 1 puan aldıysa onun fahiş hataları yüzünden...TS kalesinde iddia ediyo
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Kafasına takmıyor
Toplam 3
Yorum
baksoy Onur artık kendini Trabzon spor maçlarına versin ?
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