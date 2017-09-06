 İngiltere'de Grosskreutz vakası – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    İngiltere'de Grosskreutz vakası

    İngiltere'de Grosskreutz vakası

    İngiltere Premier Lig ekibi , Sportin Lizbon'dan Andre Silva ile anlaştı ancak FIFA'ya belgeleri geç yollayınca transfer gerçekleşmedi.

    İngiltere Premier Lig ekibi , Galatasaray'ın Grosskreutz transferinde yaşadığı problemin benzerini yaşadı.

    Ada temsilcisi, 'yı Sporting Lizbon'dan transfer etmek için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı ancak gerekli belgelerin FIFA'ya geç gönderilmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

    İngiliz basını yaşanan gecikmenin 14 saniye olduğunu öne sürdü.

    Danny Drinkwater'ı Chelsea'ye gönderen Leicester, orta alana takviye yapmak için Adrien Silva ile anlaştı. 22 milyon Pound karşılığında Sporting ile de el sıkışan Leicester, transfer döneminin sonlandığı 31 Ağustos gecesi FIFA'ya gönderilmesi gereken belgeleri 14 saniye gecikmeyle yollayınca transfer iptal oldu.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:50
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